Telefonun ucundaki yalana 8 ayda büyük darbe

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen telefon dolandırıcıları kendilerini polis, savcı, asker olarak tanıtıyor. 'Adınız bir soruşturmaya karıştı', 'Terör örgütüyle bağlantınız tespit edildi' ya da 'Altınlarınızın üzerinde parmak izi incelemesi yapılması gerekiyor' diyerek hedef aldıkları vatandaşlara baskı kuruyor ve korku ortamı yaratıyor. Birkaç telefon görüşmesinin ardından yıllarca biriktirilen para, altın ve ziynet eşyaları el değiştiriyor. Tam da bu noktada devreye giren İstanbul Emniyeti 1 Ocak-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul genelinde vatandaşların farklı yöntemlerle dolandırılmaya çalışıldığı 1065 olayı aydınlattı. Çalışmalar kapsamında 667 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 314'ü tutuklandı.

HEDEFTE HEP YAŞLILAR VAR

Dolandırıcılar bazı olaylarda, kişilerin altın ve paralarının hırsızlık olaylarında kullanıldığını veya kayıp eşyalarla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Ardından 'Parmak izi incelemesi yapılacak' bahanesiyle altın, para ve ziynet eşyalarını teslim almaya çalışıyor. Bu duruma karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, polis, savcı veya askerin vatandaştan para, altın ya da ziynet istemediğinin altını çiziyor. Telefon dolandırıcılığında özellikle yaşlıların hedef alındığı belirtilirken, en önemli silahınsa korku ve baskı olduğu vurgulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör