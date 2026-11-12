Telefonunuz çalmadığı halde titrediğini mi hissediyorsunuz? Bilim insanları nedenini açıkladı

Günlük yaşamda akıllı telefonlara olan bağlılığın artmasıyla birlikte pek çok kişi, cihazı gerçekte titremediği ya da çalmadığı halde bir uyarı gelmiş gibi hissediyor. İlk bakışta basit bir alışkanlık gibi görünen bu yaygın durum, aslında çok daha farklı bir mekanizmaya dayanıyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, ortada hiçbir bildirim yokken bile bu hissi neden yaşadığımızı gözler önüne serdi.