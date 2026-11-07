Telefonunuzu kendi ellerinizle öldürüyorsunuz! Şarj ederken yapılan 5 ölümcül hata...

ŞARJA TAKILIYKEN AĞIR OYUNLAR OYNAMAYIN

Telefon prize takılıyken hızlıca bir mesaja cevap vermek veya kısa bir görüşme yapmak elbette sorun yaratmaz. Fakat şarj esnasında uzun süre yüksek grafikli oyunlar oynamak, video düzenlemek veya ağır uygulamalar çalıştırmak cihazın aşırı derecede ısınmasına neden olur. Şarj işlemi zaten kendi başına bir ısı üretirken, buna bir de yüksek işlemci yükü eklendiğinde lityum iyon bataryalar büyük bir stres altına girer ve pil ömürleri hızla tükenir.