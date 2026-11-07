Telefonunuzu kendi ellerinizle öldürüyorsunuz! Şarj ederken yapılan 5 ölümcül hata...

Günümüzde akıllı telefonlar adeta elimizden düşmeyen en önemli dijital yardımcılarımız haline geldi. Özellikle dışarıdayken pil yüzdesinin aniden yüzde 3'e düştüğünü görmek, birçoğumuz için ufak çaplı bir panik sebebi oluyor. Bu telaşla hemen en yakın şarj noktasını arıyor veya çevremizden bir kablo ödünç almak zorunda kalıyoruz. Fakat cihazımızın şarjını dolu tutmaya gösterdiğimiz bu yoğun özeni, ne yazık ki onu şarja takarken "nasıl" koruyacağımız konusunda pek göstermiyoruz.
Teknoloji uzmanlarına göre, batarya ömrünü belirleyen en temel unsur günlük şarj alışkanlıklarımızda gizli. Telefonları havasız alanlarda şarj etmek veya yıpranmış aksesuarlar kullanmak gibi sıklıkla yapılan yanlışlar, cihazın donanımına telafisi zor zararlar verebiliyor.
UCUZ VE YAN SANAYİ ŞARJ ALETLERİNDEN UZAK DURUN
Elektronik mağazalarında veya yerel dükkanlarda orijinal aksesuarların çok altında fiyatlara satılan şarj cihazlarını almak oldukça cazip gelebilir.
Ancak düşük kaliteli ve sertifikasız şarj adaptörleri, cihazınızı koruyacak temel elektriksel güvenlik donanımlarından yoksundur. Bu kalitesiz ürünler, aşırı ısınma ve elektrik dalgalanmaları gibi riskleri artırarak telefonunuzun zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle her zaman üretici onaylı ve sertifikalı orijinal ürünler kullanmaya özen gösterin.
TELEFONUNUZU YASTIK ALTINDA ŞARJ ETME ALIŞKANLIĞINI BIRAKIN
Özellikle gece yatarken telefonu başucunda veya yastık altında şarja bırakmak, en sık yapılan hataların başında geliyor. Telefonu sabahları çalar saat olarak kullanmak pratik görünse de, yastık ve battaniyeler cihazın etrafındaki ısıyı hapsederek hava akışını tamamen engeller. Bu durum ciddi aşırı ısınmalara yol açarak bataryanın şişmesine sebep olabilir. Şarj işlemini daima sert, düz ve iyi havalandırılan bir komodin üzerinde yapmak en güvenli yöntemdir.
ŞARJA TAKILIYKEN AĞIR OYUNLAR OYNAMAYIN
Telefon prize takılıyken hızlıca bir mesaja cevap vermek veya kısa bir görüşme yapmak elbette sorun yaratmaz. Fakat şarj esnasında uzun süre yüksek grafikli oyunlar oynamak, video düzenlemek veya ağır uygulamalar çalıştırmak cihazın aşırı derecede ısınmasına neden olur. Şarj işlemi zaten kendi başına bir ısı üretirken, buna bir de yüksek işlemci yükü eklendiğinde lityum iyon bataryalar büyük bir stres altına girer ve pil ömürleri hızla tükenir.
HASARLI VE YIPRANMIŞ KABLOLARA VEDA ETME VAKTİ
Sadece belirli bir açıyla büküldüğünde çalışan o eski şarj kablonuz, aslında size bir mesaj veriyor. Birçok kullanıcı ufalanmış tellere veya gevşek bağlantılara sahip kabloları yenisini almamak için inatla kullanmaya devam eder. Ancak açıkta kalan teller ve kopuk bağlantılar, kısa devre ve yangın tehlikesi yaratır. Cihazınızı riske atmak yerine hasarlı kabloları kullanmayı bırakın ve yeni bir kablo edinin.
AŞIRI SICAK ORTAMLARDA ŞARJ İŞLEMİNİ DURDURUN
Telefonunuzu doğrudan güneş ışığı alan bir pencere kenarında veya yazın sıcak bir arabanın içinde şarja bırakmak, yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir.
Yüksek sıcaklıklar, modern akıllı telefonların donanımsal koruma özelliklerine rağmen pil performansını doğrudan kötü etkiler ve bataryanın yaşlanma sürecini hızlandırır. Şarj işlemi sırasında cihazınızı güneş ışığından, kalorifer peteklerinden ve diğer tüm ısı kaynaklarından uzak tutmanız cihaz sağlığı için hayati önem taşır.