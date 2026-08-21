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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Telegram buluşması ölümle bitti

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Telegram buluşması ölümle bitti
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Konya'da Telegram üzerinden tanışıp buluştuğu 3 şüpheli tarafından öldürülen 18 yaşındaki Muhammet Furkan Özer'in katilleri tutuklandı. Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Demiryolu Caddesi yakınlarında 13 Ağustos gece saatlerinde sol koltukaltı bölgesinden bıçaklanmış halde bulunan Muhammet Furkan Özer, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BIÇAKLA SALDIRDI
Şüphelilerin kaçtığı aracı kısa sürede tespit eden ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen Mehmet Emircan K., Ahmet Serdar B. ile Abdulkadir T.'nin (21) kimliğini tespit etti. Saklandıkları adreste yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyece tutuklandı. Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin, Muhammet Furkan ile Telegram üzerinden tanıştıkları ve buluşmak için randevulaştıkları daha sonra ise buluşma yerinde çıkan tartışmada Özer'i bıçakladıkları öğrenildi. Tartışma sırasında iddiaya göre Özer'in bıçak çıkardığı, bunun üzerine Abdulkadir T.'nin de Özer'i yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Telegram buluşması ölümle bitti
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