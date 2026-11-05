Telegram tehditlerine 4 yıl hapis istemi

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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından binlerce üyesi bulunan Telegram grupları üzerinden katliam tehditleri savurarak halk arasında korku ve paniğe neden olan 13 tutuklu sanık hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada; yaşları 18 ile 25 arasında değişen sanıklar hakkında "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede sanıkların; "Cehennemin 31. Katı" (C31K) ve türevi Telegram gruplarında okulları, hastaneleri, karakolları ve alışveriş merkezlerini basacaklarına dair paylaşım yaptıkları belirtildi.