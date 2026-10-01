Haberler Yaşam Haberleri Telegram’da karanlık ağ ortaya çıktı: Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satıyormuş!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:18 Son Güncelleme: 1.10.2026 12:07

Telegram’da karanlık ağ ortaya çıktı: Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satıyormuş!

SABAH Telegram’da çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli fotoğraf ve videoları para karşılığında sattığı belirlenen ‘Hatrick3’ rumuzlu profilin kullanıcısı S.K.’nın hesabına para gönderen 10 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheliye yönelik yakalanma çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

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Telegram’da karanlık ağ ortaya çıktı: Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satıyormuş!
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformunda "Hatrick3" rumuzlu profil kullanıcısı tarafından çocuk istismarı ve müstehcenliği içerikli fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığının tespit edildiği, para transferlerinin şüpheli S.K adına kayıtlı hesaba yapıldığı belirlenmiş ve şüpheli 21 Nisan tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

10 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Şüpheli S.K'nın hesaplarına para gönderdiği tespit edilen alıcı konumundaki şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam etmekte.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 8 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TELEGRAM #İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Telegram’da karanlık ağ ortaya çıktı: Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satıyormuş!
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