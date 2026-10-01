Telegram’da karanlık ağ ortaya çıktı: Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satıyormuş!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Telegram isimli sosyal medya platformunda "Hatrick3" rumuzlu profil kullanıcısı tarafından çocuk istismarı ve müstehcenliği içerikli fotoğraf ve videoların para karşılığında satıldığının tespit edildiği, para transferlerinin şüpheli S.K adına kayıtlı hesaba yapıldığı belirlenmiş ve şüpheli 21 Nisan tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

10 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Şüpheli S.K'nın hesaplarına para gönderdiği tespit edilen alıcı konumundaki şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam etmekte.