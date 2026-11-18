Salon dekorasyonunda yıllardır değişmeyen alışkanlıklardan biri de televizyonu duvarın en dikkat çekici noktasına yerleştirmekti. Ancak yeni nesil iç mimari anlayışı bu alışkanlığı değiştirmeye başladı. Artık televizyonların sürekli göz önünde bulunmadığı, mobilyaların içine gizlendiği ve kullanılmadığında dekorasyonun bir parçası haline geldiği tasarımlar öne çıkıyor. Üstelik bu değişim, salonların alışılmış görüntüsünü tamamen farklılaştırıyor.