Salon dekorasyonunda yıllardır değişmeyen alışkanlıklardan biri de televizyonu duvarın en dikkat çekici noktasına yerleştirmekti. Ancak yeni nesil iç mimari anlayışı bu alışkanlığı değiştirmeye başladı. Artık televizyonların sürekli göz önünde bulunmadığı, mobilyaların içine gizlendiği ve kullanılmadığında dekorasyonun bir parçası haline geldiği tasarımlar öne çıkıyor. Üstelik bu değişim, salonların alışılmış görüntüsünü tamamen farklılaştırıyor.
Modern ev dekorasyonunda artık yalnızca şık mobilyalar ve gösterişli aksesuarlar değil, teknolojik eşyaların yaşam alanlarına nasıl yerleştirildiği de önem kazanıyor. Özellikle televizyonların salonun merkezinde bulunmasından hoşlanmayanlar için geliştirilen gizli ekran çözümleri, farklı bir dekorasyon anlayışını beraberinde getiriyor.
Bu anlayışın en dikkat çekici örneklerinden biri, televizyonun özel dolapların arkasına yerleştirilmesi. Sürgülü kapaklar veya hareketli paneller sayesinde ekran yalnızca ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarılabiliyor.
Bazı tasarımlarda ise televizyon, duvarla bütünleşen özel bölmelerin içine yerleştiriliyor. Böylece kullanılmadığı zamanlarda ekranın siyah görüntüsü salon dekorasyonunda dikkat dağıtan bir unsur olmaktan çıkıyor.
Televizyonu tamamen gizlemek istemeyenler için farklı seçenekler de bulunuyor. Sanat eseri görünümü sunan televizyonlar, kullanılmadıkları zamanlarda ekranda tablo ve fotoğraf görüntüleyebiliyor.
Bir başka çözüm ise motorlu kaldırma sistemleri. Bu tasarımlarda televizyon, mobilyanın içinden veya özel bir mekanizmadan yukarı doğru çıkarak kullanıma hazır hale geliyor. İş bittiğinde yeniden gizlenebiliyor.
Televizyonu gizleyen tasarımların temelinde daha sade ve düzenli yaşam alanları oluşturma fikri bulunuyor. Özellikle minimalist dekorasyon anlayışında teknolojik cihazların mümkün olduğunca mobilyalarla bütünleşmesi hedefleniyor.