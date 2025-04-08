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Giriş Tarihi: 8.4.2025 14:10

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Bir kişi yaralandı

TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde TIR, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, sürücülerden M.D. yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara yönündeki ulaşım, 1 saatlik çalışmayla araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

DHA
TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! Bir kişi yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze İlçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Arıza nedeniyle yol kenarında duran 34 FED 911 plakalı otomobile, M.D. idaresindeki 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonet çarptı. Arkadan gelen TIR ve kamyonet de kazaya karıştı.

BİR KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara yönündeki ulaşım, 1 saatlik çalışmayla araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Bir kişi yaralandı
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