Tembellik sandığınız bu 7 davranış aslında zeki olduğunuzun kanıtı!

"Uyku zayıflıktır", "Ofise ilk ben gelir, son ben çıkarım", "Haftada 60 saat çalışıyorum"... Yıllarca bu cümleleri kuranlar iş dünyasının kahramanları olarak alkışlandı. Sürekli bir koşuşturmaca içinde olmak, başarının tek ölçütü gibi sunuldu. Ta ki psikologlar bu zehirli kültürün aslında bizi nasıl tükettiğini ve ruh sağlığımızı nasıl mahvettiğini açıklayana kadar.
Miami merkezli ünlü klinik psikolog Dr. Mindy DeSeta, iş hayatında ve sosyal çevrede "tembellik" olarak etiketlenen bazı davranışların, sanılanın aksine yüksek Duygusal Zekanın (EQ) en büyük göstergesi olduğunu söylüyor.
Cuma akşamı iş çıkışı herkes kutlamaya giderken sizin eve gidip yalnız kalmayı seçmeniz tembellik değildir. Duygusal zekası yüksek insanlar, enerjilerini ne zaman şarj etmeleri gerektiğini bilirler. Her davete evet demek yerine yalnız kalmayı seçmek, motivasyon eksikliği değil; stresle başa çıkabilme ve kendine sınır koyabilme sanatıdır.
Masasından hiç kalkmadan 8 saat çalışanlar harika çalışanlar gibi görünebilir. Ancak gün içinde kısa yürüyüşler yapan veya masadan uzaklaşıp zihnini boşaltan kişiler tembel değil, odaklarını ve karar verme yetilerini koruyan kişilerdir. Mola vermek zihinsel tükenmişliği önler.
Siz bir yapay zeka değilsiniz ve 7/24 ulaşılamaz olmak en doğal hakkınız. Gelen bir maile veya mesaja ailenizle yemek yerken anında cevap vermemek tembellik değil, "o an neredeyseniz orada olma" bilincidir (farkındalık). Sağlıklı sınırlar çizen insanlar, başkalarının zaman baskısına boyun eğmezler.
Mesai 17:00'de bitiyorsa 17:01'de bilgisayarı kapatıp çıkmak sizi "işine daha az sadık" biri yapmaz. Kendi kişisel zamanını koruyan ve ertesi sabaha kadar iş düşünmeyen kişiler, aslında uzun vadede çok daha üretken olurlar. İşkolik olmakla üretken olmak aynı şey değildir.
Üzerinize yıkılmaya çalışılan ekstra bir işi veya sorumluluğu reddetmek hırssızlık veya tembellik değildir. Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler kapasitelerinin farkındadır. 10 işi yarım yamalak yapmak yerine, 3 işi mükemmel yapmayı tercih ederler.
Hafta sonu planınızın sadece "hiçbir şey yapmamak" olması dışarıdan aşırı verimsiz görünebilir. Ancak zihinsel enerjiyi geri kazanmak, yeni haftaya dinç başlamak ve stresten arınmak için planlanmamış o "sessiz zamanlara" hayati derecede ihtiyacımız vardır.
Her işe tek başına koşturan insanlar güçlü gibi görünse de nerede tıkandığını bilen, zayıf yönlerini kabul eden ve başkalarından yardım istemekten çekinmeyen insanlar çok daha akıllıdır. İşbirliği yapmak bir zayıflık veya kolaya kaçma değil, yüksek problem çözme becerisidir.