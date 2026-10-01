Tembellik sandığınız bu 7 davranış aslında zeki olduğunuzun kanıtı!

"Uyku zayıflıktır", "Ofise ilk ben gelir, son ben çıkarım", "Haftada 60 saat çalışıyorum"... Yıllarca bu cümleleri kuranlar iş dünyasının kahramanları olarak alkışlandı. Sürekli bir koşuşturmaca içinde olmak, başarının tek ölçütü gibi sunuldu. Ta ki psikologlar bu zehirli kültürün aslında bizi nasıl tükettiğini ve ruh sağlığımızı nasıl mahvettiğini açıklayana kadar.