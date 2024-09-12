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Giriş Tarihi: 12.9.2024 22:29

TEM'de 3 TIR çarpıştı: 10 kilometre kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluştu

DHA
TEM’de 3 TIR çarpıştı: 10 kilometre kuyruk oluştu

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul istikametine giden, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 TIR henüz bilinmeyen nedenle tünelde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 şeritli olan tünel trafiğe kapandı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu TIR'lar emniyet şeridine alınırken yolun tek şeridi kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin TIR'ları yoldan kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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TEM'de 3 TIR çarpıştı: 10 kilometre kuyruk oluştu
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