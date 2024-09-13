TEM’de hafriyat yüklü kamyon devrildi şoför yaralandı

İstanbul Pendik'te kaza saat 13.30 sıralarında Pendik TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Dursun Purtaş yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon yan yatarak sürüklendi. Kamyonda bulunan hafriyat, TEM otoyoluna saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, soförü, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın ardından TEM otoyoluna saçılan hafriyatın kaldırılması için otoyolda güvenlik önlemi alarak yolu tek şeride düşürdü.

Olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla, yola saçılan hafriyat başka bir kamyona yüklenerek kaldırıldı. Yol bakım ekipleri, yolda temizleme çalışması yaparak trafiği yeniden açtı. Yaşanan kaza sonrası, TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.