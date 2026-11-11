Temiz hava hayat kurtarıyor

Hava kirliliğine bağlı ölümler her yıl artıyor. Euronews'te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü
'nün (DSÖ) hava kalitesi tavsiyelerinde belirlenen ince partikül madde seviyelerine ulaşılması, her yıl 9,4 milyon kişinin hayatını kurtarabilir. Yeni bir araştırmaya göre, azot dioksit seviyelerinin düşürülmesi de yaklaşık 1,1 milyon kişinin ölümünü önleyebilir veya geciktirebilir. Uzmanlar, hızlı kentleşme, ekonomik büyüme ve otomobil başta olmak üzere motorlu araç kullanımının artmasının hava kalitesini genel olarak kötüleştirdiğine dikkat çekiyor. Dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden en önemli çevresel sorunlardan biri olan hava kirliliği, kalp ve akciğer hastalıklarının yanı sıra demans gibi sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden oluyor.
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Mete Efendioğlu - Editör