Temizlik kovalarını çöpe attırdı: Ev kadınlarının yeni favorisi kısa sürede yayıldı

Ev listelerinin ilk sırasına yerleşti

Sosyal medyada temizlik videolarının viralleşmesiyle birlikte hem spreyli moplar hem de buharlı temizleyiciler en çok aratılan ev ürünleri arasına girdi. Sunduğu konfor ve pratiklikle bu iki yardımcı, ev kadınlarının ve çalışanların vazgeçilmezi haline geldi.