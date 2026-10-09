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Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:47

Temizlik yapan Ayten elektrik akımına kapılarak öldü

Aydın’da evinde temizlik yaptığı sırada elindeki üçlü prize su temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Ayten Başaran yaşamını yitirdi.

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Temizlik yapan Ayten elektrik akımına kapılarak öldü
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Olay, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Reis köyünde meydana geldi. Evinde temizlik yapan Ayten Başaran'ın elindeki hortumdan akan su, iddiaya göre diğer elinde tuttuğu üçlü prize temas etti. Başaran, bu sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayten Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#AYDIN
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Temizlik yapan Ayten elektrik akımına kapılarak öldü
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