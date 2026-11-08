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Giriş Tarihi: 08.11.2026 18:44

Temizlik yaparken çatıdan düşen 2 işçinin feci sonu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın çatısında temizlik yapan 2 işçi dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten zemine çakıldı. Ağır yaralanan işçiler yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

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Temizlik yaparken çatıdan düşen 2 işçinin feci sonu!
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Olay, 6 Kasım'da ilçedeki Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı fabrikasının çatısında temizlik yapan işçilerden Ali Bolat ile Ahmet D., dengelerini kaybederek 20 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçileri ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolat'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Durumu ağırlaşan Ahmet D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet D. de bugün hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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#MERSİN #TARSUS

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Temizlik yaparken çatıdan düşen 2 işçinin feci sonu!
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