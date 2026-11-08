Temizlik yaparken çatıdan düşen 2 işçinin feci sonu!

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçileri ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolat'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Durumu ağırlaşan Ahmet D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet D. de bugün hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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