Temizlik yaparken hayatının şokunu yaşadı! Yataktan yüzlerce larva…

Bir anne, oğlunun odasını temizlerken yatağının altında keşfettiği tuhaf görüntü karşısında şaşkına döndü.
Anne, yedi yaşındaki çocuğunun odasında dolaşırken, yatağının ucuna yakın yerde bir yığın küçük kahverengi bir birikinti gördü. Daha önce hiç böyle bir şey görmeyen ve durum karşısında ne yapacağını bilemeyen anne, fikir almak için sosyal medya üzerinden yardım istedi ve bunun tarantula veya akrep yumurtası olabileceğini öğrendi.
Sosyal medya üzerinden bulduklarını görsellerini paylaşan anne, "Bunun ne olabileceği hakkında bilgisi olan var mı? Oğlumun yatağının ucunda yerde böyle şeyler var…" diye sordu. Bulduklarını sadece odanın belirli bir yerinde biriktiğini söyledi ve şunları ekledi: "Odasının başka hiçbir yerinde yok sadece yatağının ucunda belirli bir noktada bulunuyor. Bana yardım edebilir misiniz?"
Paylaşımının yanı sıra, küçük kahverengi yumurtalara veya kabuklara benzeyen ve halının üzerine dağılmış halde görülebilen nesnelerin resimlerini de paylaştı. Paylaşımı görenler bunun ne olabileceği konusunda kafa yorarken, fotoğrafı karşılığında da dehşete düştüler.
Yorumlarda insanların ilk defa böyle bir şey gördüğüne dair yazılar bulunurken bazı kişiler ise farklı teoriler ortaya attı. Bir kişi,"Kesinlikle tarantula, karadul veya akrep yumurtaları" dedi ve bir yerde saklanmış olabileceklerini ve saldırıya geçebileceklerini iletti.
Bazı kişiler ise aslında benzer deneyimler yaşadıklarını iddia ederek, biraz tüyler ürpertici ama yine de acımasız bir açıklaması olabileceğini söylediler: Fare istilası. Bir kişi kendi deneyiminden çıkarak şu yorumu yaptı: "Bunu her iki çocuğumun yatak odasında da vardı ve fare oldukları ortaya çıktı. Kurduğum kamera sayesinde oyuncakları kemirirken onları yakaladım. Bu yüzden benim tavsiyem oyuncakları çöpe atın ve farelere karşı bir önlem alın."
Farklı bir kişi de benzer bir durumu kendi evinde yaşadığını ve bunların fare istilasının bir kanıtı olduğunu söyledi.
Anne, birkaç gün önce oğlunun yatak odasını temizlerken bunların orada olmadığını, ancak şimdi ortaya çıktıklarını belirtti.