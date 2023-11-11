Temizlik yaparken hayatının şokunu yaşadı! Yataktan yüzlerce larva…

Paylaşımının yanı sıra, küçük kahverengi yumurtalara veya kabuklara benzeyen ve halının üzerine dağılmış halde görülebilen nesnelerin resimlerini de paylaştı. Paylaşımı görenler bunun ne olabileceği konusunda kafa yorarken, fotoğrafı karşılığında da dehşete düştüler.

Yorumlarda insanların ilk defa böyle bir şey gördüğüne dair yazılar bulunurken bazı kişiler ise farklı teoriler ortaya attı. Bir kişi,"Kesinlikle tarantula, karadul veya akrep yumurtaları" dedi ve bir yerde saklanmış olabileceklerini ve saldırıya geçebileceklerini iletti.