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Giriş Tarihi: 10.11.2026

Temizlikçi doktor gibi ameliyata girdi

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Temizlikçi doktor gibi ameliyata girdi
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Giresun'da özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen kişi, uzun süredir ameliyatlara girerek doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalede bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre, söz konusu kişinin hastanedeki görev tanımının dışında işlemler yaptığı, hasta kayıtlarında ise başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü.

İddialara konu olan görüntülerin, hastanenin tanıtım amacıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda yer aldığı belirtildi. Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, söz konusu kişinin hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını da başvurusuna ekleyerek CİMER'e şikayette bulunduğu öğrenildi. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine inceleme başlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GİRESUN #CİMER
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Temizlikçi doktor gibi ameliyata girdi
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