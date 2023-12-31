Tepeden değil içimizden başkan istiyoruz

CHP'de değişimcilerin kurultay sürecinde teşkilatlarına ve delegelere 'ön seçim' vaadini tutmaması, birçok şehir ve ilçede sorun oluşturmaya başladı. Ön seçim talepleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oluşturulan ve halk tarafından istenmeyen adayların konulması, CHP seçmenini rahatsız etti. Bakırköy'de İmamoğlu ile yaşadığı sorun nedeniyle değişimciler tarafından tekrar aday gösterilmeyen Bülent Kerimoğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun doktoru Cem Ovalıoğlu'nun eşi Dr. Ayşegül Ovalıoğlu aday adayı olunca tepkiler yükseldi.Bir grup CHP seçmeni, 'Dayatılanı değil, içimize sinen, Bakırköylünün iradesini temsil eden bir aday istiyoruz' diyerek sokağa indi. Özgürlük Meydanı'nda düzenledikleri eylemle partilerin genel merkezlerine ve aday belirleyicilerine seslenen CHP'liler adına Selin Doğan Çetinkaya basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy'ümüz, ne yazık ki yereli tanımayan, sokaklarını bilmeyen, Bakırköylünün derdiyle dertlenmeyen ve Bakırköylülük ruhunu anlayamayan yöneticiler yüzünden her gün biraz daha geriye gitmektedir. Bu ilçede yaşayanların da etkin bir şekilde söz sahibi olmaları gerektiğine inanıyoruz.Bakırköy'ü Bakırköylüler yönetmeli, emeği ve dokusuyla iç içe büyümüş bir başkanla ilerlemeliyiz. İlçemizi yönetecek başkanın, Bakırköy'ü yakından tanıyan, emeği ve vizyonuyla donanmış bir isim olması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi partilerin ve karar vericilerin dikkatine sunmak üzere, geçtiğimiz dönem aynı taleple meydanlarda olan bizler, bizleri dinlemeyenlerin dayatmalarından bıktık. Beklentimiz, tepeden değil, bürokrasiden değil, vizyonuyla yerel halkı temsil edecek bir başkan adayıdır."