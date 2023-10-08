Tepki çeken o heykel kaldırıldı

Çanakkale Belediyesi tarafından 60. Uluslararası Troia Festivali etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in 100. yaşına özel Kahramanlar Parkı'na dikilen 7 heykel, Atatürk'e ve diğer kahramanlara benzemediği gerekçesiyle büyük tepki toplamıştı. Bazı vatandaşlar, heykellerin kaldırılması için sosyal medya hesabından belediyeye çağrı yapmıştı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ve belediye ihbar hattına gelen şikayetler nedeniyle bu sabah Çanakkale Belediyesi harekete geçti.

AÇILIŞTA ÖVMÜŞTÜ

Belediye başkanı Ülgür Gökhan tarafından açılışında övgüler yağdırılan heykeltraş Ethem Muhtaroğlu'nun yaptığı Atatürk heykeli, gelen eleştiriler nedeniyle sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır." dendi.

DİĞERLERİ KALDIRILMADI

Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın bulunduğu diğer heykellere ise dokunulmadı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediyesi, 60. Uluslararası Troia Festivali etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in 100. yaşına özel Kahramanlar Parkı'na yerleştirilmek üzere 7 heykel için heykeltraş Ethem Muhtaroğlu ile el sıkıştı.

TANESİ 50- 70 BİN ARASINDA

Heykeltraş Muhtaroğlu, tanesi 50 bin ile 70 bin lira arasında değişen ve Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nda savaşan ve şehit düşen Mehmetçiklerin anısına yapılan asker büstünün yanı sıra Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın büstlerini ekibiyle kısa sürede hazırlayarak parka yerleştirdi.

ÜLGÜR GÖKHAN AÇTI

Çanakkale Kahramanları Parkı açılışı 13 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Barış Kordonunda düzenlenen açılışa Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, Belediyen Meclis Üyeleri ve kentliler katıldı. Park açılışında konuşan Başkan Gökhan; "Bu parkımızı Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne atfen yaptık ve Troia Festivalimizin etkinlikleri kapsamında da açılışını gerçekleştiriyoruz. Güzel bir meydanda Çanakkale Savaşı kahramanlarımızı anmak için bu alanı düzenledik" dedi.

ATATÜRK OLDUĞUNA İNAMADILAR

Ancak parkı gezen ve heykelleri inceleyen birçok vatandaş, heykellerin Mustafa Kemal Atatürk'e ve diğer kahramanlara benzememeli nedeniyle tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren bazı vatandaşlar, heykellerin kaldırılmasını isteyerek kahramanlara büyük saygısızlık yapıldığını öne sürdüler. Fotoğrafların çok yakından çekildiği için benzemediğini öne süren heykeltraş Ethem Muhtaroğlu ise kendini savundu. Muhtaroğlu, "Beni de yakından çekseler bende kendime benzemem. Uzaktan bakacaksın ki anlaşılır olacak. Eserlerimin arkasındayım." diye konuştu.