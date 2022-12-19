Tera Yatırım borsada ne zaman işlem görecek? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tera Yatırım paylarının halka arz süreci, 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde tamamlandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, eşit mi, oransal mı?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Şirket halka arzda oransal dağılım yaptı. Peki, Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Tera Yatırım halka arz sonuçları ve hisse kodu ile ilgili tüm merak edilenler.