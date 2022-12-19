Haberler Yaşam Haberleri Tera Yatırım borsada ne zaman işlem görecek? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:57 Son Güncelleme: 19.12.2022 09:57

Tera Yatırım borsada ne zaman işlem görecek? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tera Yatırım halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından toplandı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Bu noktada yatırım yapan vatandaşlar, ''Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Tera Yatırım borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Tera Yatırım halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Tera Yatırım borsada ne zaman işlem görecek? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tera Yatırım paylarının halka arz süreci, 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde tamamlandı. Bu noktada yatırımcılar, ''Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, eşit mi, oransal mı?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Şirket halka arzda oransal dağılım yaptı. Peki, Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Tera Yatırım halka arz sonuçları ve hisse kodu ile ilgili tüm merak edilenler.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

TERA YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tera Yatırım'ın halka arz tarihi 15-16 Aralık 2022 olarak duyuruldu.

TERA YATIRIM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Tera Yatırım'ın ne zaman borsada işlem görmeye başlayacağı talep toplama işlemlerinin bitişiyle beraber belli olacak.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

TERA YATIRIM HİSSE FİYATI NE?

Tera Yatırım 10,00 TL'den halka arz olacak.

TERA YATIRIM HALKA HİSSE KODU NE?

Tera Yatırım'ın hisse kodu #TRMNK olarak açıklandı.

Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Birikim Varlık Yönetim halka arz sonuçları ve hisse kodu!

TERA YATIRIM KAÇ LOT VERİYOR?

Tera Yatırım şirketi 15,000,000 Lot veriyor.

TERA YATIRIM ORANSAL MI, EŞİT DAĞILIM MI?

Şirket halka arzda oransal dağılım yapacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tera Yatırım borsada ne zaman işlem görecek? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA