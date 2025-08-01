Tercihte en sık yapılan 5 hata

Milyonlarca üniversite adayı için tercih dönemi dün başladı. Tercihlerde dikkat edilmesi gerek unsurlar kadar uzak durulması gereken hatalar da var. Adayların çoğu her yıl en büyük hatayı tercihi bir matematik işlemi olarak görmekle yapıyor. Bu kapsamda sadece puan veya sıralar üzerinden bir değerlendirme yapıp tercih listelerini sadece bu verilere bakarak oluşturuyorlar. Ancak geleceğinizi şekillendirecek bu dönemde mutlaka ilgi, yetenek ve becerileriniz ekseninde bir liste oluşturun.

Mutlu bir üniversite ve meslek hayatı için şu 5 hatadan uzak durun:

1- TREND KURBANI OLMAK: Çoğu aday, programları ve üniversiteleri hiç tanımadan, kulaktan dolma bilgilerle tercih yapıyor. Bazen bir aile büyüğünün, bazen bir öğretmenin, bazen de bir arkadaşın yönlendirmesi ile buna karar verebiliyorlar. Trendlerin esiri olan gençler belki bir bölümü kazanabiliyor ancak bölümü okurken farkına varıp tanıştıkları bazı sorunlar onların eğitim hayatını kesintiye uğratabiliyor.

2- BÖLÜM KÜÇÜMSEME: Bazı bölümler kazanma sınırında olsa da sırf adayın önyargılarına kurban gidebiliyor. Özellikle meslek yüksekokulu programlarının akademik programlar olmadığı düşüncesi, adayların bu programları gönül rızası ile seçmeleri önündeki en büyük engellerden birisi. Oysa objektif bir zihinle bakıldığında birçok 2 yıllık bölüm, bazı 4 yıllık bölümlere göre iş ve istihdam açısından daha avantajlı.

3- ÖZENİLMEYEN SON TERCİHLER: Adaylar özellikle ilk 5-10 tercihi çok dikkatle yapıp sonraki tercihleri aynı itina ile oluşturmuyor.

Bunda adayların "Şu tercihten aşağıya düşmem" rahatlığı da var. Oysa tercih çoğu zaman sürpriz sonuçlar yaşatabilen bir süreçtir.

O listeye girmiş birinci program ne kadar özenle seçilmişse, sonuncu sıradaki tercihin de aynı özenle seçilmesi gerekiyor.

4- ÖLÜ TERCİH EFSANESİ: Tercih listelerini oluşturup "Hangisini öne, hangisini arkaya yazalım" derken adaylar bazen yine puan ve sıraların esiri olabiliyor. Bu nedenle sırf daha yüksek puanlı diye daha az istediği bir programı daha öne, ondan daha fazla istediği bir başka programı ise onun arkasına yazabiliyor.

Yıllardır bir şehir efsanesi haline gelen "ölü tercih" önyargısına kapılmamak gerekiyor.

5- EN ÇOK İSTEDİĞİNİZ EN ÖN SIRADA OLMALI: Bazen birden çok puan türünde seçim yapan adaylar farklı puan türüne ait programları tercih listesinin neresine koyacağını bilmekte zorlanıyor.

Bu durumda size referans olacak en iyi yöntem, istek sıranız.

Hangisini daha çok istiyorsanız onu diğerinin önüne alın.