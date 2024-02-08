Zonguldak'ın Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, ilçenin nüfusunun arttığını belirterek, "Terk edilen değil tercih edilen Kilimli olduk" dedi. Altun "Kilimli'nin nüfusu 20 bin 316. 2019 yılında Kilimli'mize hizmet etmek için aday olurken sloganımız 'Terk Edilen Değil! Tercih Edilen Kilimli' idi. Bugün bu slogan bir kez daha anlam kazandı. Kilimlimizin nüfusunun hızla artmasında, yapılan sahil yolumuzun büyük bir etkisinin olmasının yanında belediyemizin sunduğu çalışmalar da önemli bir rol oynamış, ilçemiz bir cazibe merkezi haline gelmiştir" dedi. Altun "Önümüzdeki dönemde "Adım adım ileri, Yeni Yüzyıl Yeni Kilimli" parolasıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında ilçemizin bu yükselen ivmesini devam ettirecek, Zonguldak'ta 25 belediye içerisinde nüfusunu en çok arttıran dördüncü belediye olmanın gururunu yaşayacağız" diye konuştu.