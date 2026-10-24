Terkettiği eşinin evini basıp bıçaklamıştı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Cani koca tutuklandı

'DEVLETİME SIĞINIYORUM'

Olayın ardından hastanede tedaviye alınan Tuğçe Pekcan hastanede odasından defalarca kez şikayetçi olduğunu belirterek, "Devletime sığınıyorum" dedi. Ablasının 3 çocuk annesi olduğunu ve daha önce de Furkan D.'nin ablasına yönelik bıçakla saldırı girişiminin olduğunu belirten Nihal Pekcan, "Olaydan 3-4 gün önce Furkan D., evlerinde ablama bıçakla saldırmış ama araya girenlerin sayesinde saldırı engellenmiş ve ablam evden kaçmak zorunda kalmış. Bu şahıs hakkında defalarca kez şikayette bulunulmasına rağmen, neden gerekli önlemler alınmadı? Bugün ablam kendi sesini duyuracak durumda değil. Ben onun sesi olmak için konuşuyorum. Bir kadın defalarca yardım istemesine rağmen, neden korunamadı? Biz adalet istiyoruz. Yaşananların araştırılmasını ve varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Başka kadınların canı alınmasın, kimsenin canı yanmasın. Adalet istiyoruz" dedi. Tuğçe Pekcan'ın hastanede tedavisi devam ederken, Gülşen Pekcan ise taburcu edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör