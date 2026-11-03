Terminalde tartışma kanlı bitti! 48 yaşındaki muhtar hayatını kaybetti

Olay gece saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Ovacık ilçesi Çatak köyü Muhtarı 48 yaşındaki Veysel Leylek, Terminal lokantasında çalışan 45 yaşındaki Sibel B. İle sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada muhtar Leylek yanında taşıdığı ruhsatlı tabancası ile Sibel B. Ye 2 el ateş etti. Sibel B. Kanlar içinde yere yığılırken, muhtar Veysel Leylek aynı tabanca ile kendini vurdu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Muhtar Leylek 'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhtarın tabancasından çıkan mermilerle yaralanan Sibel B. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaşamını yitiren muhtarın cenazesi ise, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCER EŞİNDEN AYRILMIŞ

2 çocuk babası Veysel Leyleğin 1 hafta önce eşinden ayrıldığı belirtilirken, Sibel B ile bir süredir ilişkisi olduğu, tartışma konusunun ise Sibel B nin ayrılmak istemesi olduğu iddia edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Sibel B'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü konu hakkında soruşturma başlattı.