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Giriş Tarihi: 5.8.2025 01:32

Termometreler 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 12 kentte 40 derecenin üzerine çıktı. Günün en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Cizre olarak kayıtlara geçti

AA
Termometreler 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 12 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre ilçesinde 45 derece ölçüldü. Bunu Mardin'in Dargeçit ve Siirt'in Kurtalan ilçesi 43,9 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°)
Şırnak, Cizre 45
Mardin, Dargeçit 43,9
Siirt, Kurtalan 43,9
Diyarbakır, Bismil 42,8
Batman, Hasankeyf 42,5
Eskişehir, Sarıcakaya 42,2
Elazığ, Keban 41,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar 41,3
Gaziantep, Yavuzeli, 40,8
Malatya, Kale 40,8
Aydın, Karpuzlu 40,4
Erzincan, Kemaliye 40

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Termometreler 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
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