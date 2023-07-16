Termometreler 40 derecenin altına inmiyor

Kuzey Afrika ve Avrupa'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan 5 günlük hava durumuna göre; yeni haftada sıcaklık İstanbul'da 31-34, Ankara 31-33, İzmir'de 36-37 derece olması bekleniyor. Antalya'da 43.5 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk azaldı. Sıcak hava nedeniyle kent sakinleri başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler de gün içinde dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Antalya'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de 40 derecenin üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.Sağlık Bakanlığı'nca aşırı sıcak hava nedeniyle mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, çıkılması durumunda ise gölgede bulunulması uyarısı yapıldı.İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Sarayburnu ve Sarıyer gibi sahil hattından denize girerek serinlemeye çalıştı. Taksim Gezi Parkı'nda ise gölgelerde yoğunluk yaşandı.Öte yandan havaların ısınmasıyla, elektrik ve su kullanımında büyük bir artış görüldü. İstanbul'da su kullanımı 3.5 milyon metreküpü aşarak en yüksek seviyesini gördü.Dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcak hava dalgaları, ölümcül seller ve orman yangınları yaşanıyor. Bilim insanları bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliği yüzünden meydana geldiğini söylüyor. Son günlerde Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde görülen aşırı ısınmanın günlük sıcaklık rekorlarının temel sebebi olduğu değerlendirilirken, El Nino'nun da etkisiyle yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği öngörülüyor. 4 Temmuz'da El Nino koşullarının başladığını açıklayan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), kayıtlardaki "en sıcak haftanın" yaşandığını bildirmişti.Artan sıcak havalar karşısında Batı medyasında sık sık 'serinleme yöntemlerine' dair haberler çıkıyor. Son olarak İngiliz yayın kuruluşu BBC'de "Sıcak havada doğru serinleme yöntemleri" başlığı altında bir haber yer aldı. İşte haberden bazı detaylar:Sıcak içecekler terlemeye neden olduğu için daha iyi serinletir. Ama ortamın aşırı nemli olması veya atılan terin buharlaşmasını önleyecek derecede fazla giyinmiş olma halinde sıcak içecekler etki göstermez.Genel olarak hava sıcaklığının 35 dereceye kadar olduğu durumlarda vantilatör işe yarayabilir. Ama daha fazla olduğu durumlarda, vantilatörle yayılan sıcak hava bitkinliği ve su kaybını daha da artırabilir.Sıcakta çoğumuz hemen pencereleri açmaya yöneliriz. Ama gündüz bunu yapmak ters etki gösterebilir. Dışarıdaki hava içerideki havadan daha serinse pencereler açılabilir. Çok sıcakta pencereler kapalı tutulmalı. DIŞ HABERLER