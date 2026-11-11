Termometreler eksi 11’i gördü hayat dondu: Araç sahipleri ve esnaf o yönteme sarıldı!

Kars'ta geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava başladı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli önlemler aldı. Etkili olan soğuk hava özellikle açık alanda çalışan esnafı ve araç sahiplerini olumsuz etkiledi.
MEYVE SEBZELERİN ÜZERİNİ BATTANİYELERLE KAPATTILAR
Soğuk havada tezgahlarındaki ürünlerin donmasını önlemek isteyen manav esnafı, meyve ve sebzelerin üzerini battaniyelerle kapattı. Gün boyunca dışarıda çalışmak zorunda kalan esnaf ise ısınabilmek için ateş yaktı.
ARAÇLARINI BRANDALARLA KORUDULAR
Dondurucu soğuklar araç sahiplerini de tedbir almaya yöneltti. Kapalı otopark imkanı bulunmayan sürücüler, araçlarının camlarını ve motor bölümlerini battaniye ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı. Sabah saatlerinde araçlarının donması ve geç çalışması sorunuyla karşılaşmak istemeyen sürücüler, kış hazırlıklarına başladı.