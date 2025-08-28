Terör örgütlerine göz açtırılmıyor

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik eşzamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da faaliyetler yürüten dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan L.Y. isimli Tacikistan uyruklu bir kişinin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı bilgisine ulaşıldı. Baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi.