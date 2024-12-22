Terör örgütü mensupları için basın açıklaması yapmak istediler! 9 şüpheli tutuklandı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği organizesinde "Türkiye'nin saldırısında gazeteci arkadaşımız Nazım Daştan ve Cihan Bilgin katledildi. Tüm Kamuoyunu bu katliama karşı yapacağımız açıklamaya davet ediyoruz" sloganıyla Beyoğlu Belediyesi'nde basın açıklaması yapılacağına dair açıklama yapıldı.

UYARILARA KULAK VERMEDİLER

Dün, 12.45 sıralarında Şişhane Meydanında yaklaşık 40 kişilik grup toplandı. Açıkla ile ilgili Beyoğlu Kaymakamlığının yasaklama kararı tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde grubun tamamının duyabileceği şekilde yayın yapıldı ancak grup dağılmadı. 38 şahıs ve Beyoğlu Belediyesi'nde aynı konuyla ilgili açıklama yapmak istenen 21 şahıs gözaltına alındı.

9 TUTUKLAMA

Bazı şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aralarında terör örgütüne üyelikten araması ve gazeteci bulanan 9 şüpheli hakkında "Terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

TERÖR KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci oldukları iddia edilen Cihan Bilgin'in PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme ve Üye olma kaydının olduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Nazım Daştan'ın ise PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme suçundan 2 adet , "Terör propagandası" suçundan 4 kaydı ve hakkında arama kararı olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTLE YAKIN TEMAS

Nazım Daştan'ın PKK/YPG terörist unsurlarıyla güncel irtibatı da soruşturmaya dahil edildi.