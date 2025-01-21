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Giriş Tarihi: 21.1.2025 09:57 Son Güncelleme: 21.1.2025 10:14

Terör örgütü MLKP’ye operasyon: 36 gözaltı

MLKP, terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyet gösterdiği tespit edilen 46 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Terör örgütü MLKP’ye operasyon: 36 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.

YARGILANAN ÖRGÜT MENSUPLARIYLA YAKIN TEMAS

Soruşturmada, terör örgütünün Kasım ayını "Ölümsüzler Ayı" ilan etmesi sebebiyle örgüt mensuplarının mezar anmaları düzenlediği ve kapalı alan toplantılarına katıldıkları tespit edildi. Örgütün açık alan yapılanması olan ESP ve SGDF içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensupları tarafından Terör Örgütü Propagandası yapıldığı, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip ettikleri ve cezaevinde ziyaret ettikleri ortaya çıktı.

37 GÖZALTI

Fiziki takip ve iletişim dinlemesi sonucu tespit edilen 46 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 37 şahıs yakalandı. Arama esnasında çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Diğer 9 şahsın aranmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Terör örgütü MLKP’ye operasyon: 36 gözaltı
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