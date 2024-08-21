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Giriş Tarihi: 22.8.2024

Terör örgütü yalanına kandı, dolandırıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Terör örgütü yalanına kandı, dolandırıldı
İstanbul Sultangazi'de yaşayan ev hanımı S.R.'yi arayıp kendilerini polis gibi tanıtan dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini, operasyon bitene kadar tüm paranın kendilerine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Bu yalanlara inanan S.R., 232 bin lira gönderdikten sonra dolandırıldığını anladı. Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri paranın havale edildiği IBAN numarasının bilgilerini kullanarak Ramazan Ö.'ye ulaştı. Gözaltına alınan Ramazan Ö.'nün, benzer suçlardan 2 kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Terör örgütü yalanına kandı, dolandırıldı
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