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Giriş Tarihi: 24.2.2025 09:24 Son Güncelleme: 24.2.2025 09:25

Terör örgütüne operasyon: 59 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına “Yardım” ve “İnfak” adı altına para toplayan ve yurt dışında bulunan terör örgütü mensuplarını ülkemize getirmeye çalışan 59 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Terör örgütüne operasyon: 59 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da 68 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına "Yardım" ve "İnfak" adı altına paralar topladıkları ve yurt dışında bulunan terör örgütü mensuplarını ülke içerisine getirme çabası içerisinde oldukları belirlenen 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 155 mermi, bir pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca, bir kasatura, üç bin 947 dolar, çok sayıda yasaklı yayın ve yine çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Terör örgütüne operasyon: 59 gözaltı
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