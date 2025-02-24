Terör örgütüne operasyon: 59 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da 68 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına "Yardım" ve "İnfak" adı altına paralar topladıkları ve yurt dışında bulunan terör örgütü mensuplarını ülke içerisine getirme çabası içerisinde oldukları belirlenen 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 155 mermi, bir pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca, bir kasatura, üç bin 947 dolar, çok sayıda yasaklı yayın ve yine çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.