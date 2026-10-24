Terörden arındı doğal platoya dönüştü

Terörsüz Türkiye süreciyle beraber bölgede artan huzur ve güven ortamı, doğa tutkunları ve modacıları bölgeye çekmeye devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek Avrupa üçüncüsü olan manken Duygu Çakmak, İstanbul'dan Batman'ın Sason ilçesine gelerek, modacı Fırat Kaplan'ın tasarımlarıyla, ilçenin yaylalarında ve köylerinde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

BÖLGE ÇOK GÜVENLİ

Sason'un eşsiz manzaralarını doğal stüdyo olarak kullanan Çakmak, bölge halkının yoğun ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılaştığını ifade ederek, "6 senedir profesyonel modellik yapıyorum. Şu an Batman'da, Sason yaylasındayız. Burada çok güzel bir moda çekimi gerçekleştirdik. Amacımız Doğu ve Güneydoğu'nun eşsiz güzelliklerini moda aracılığıyla tüm dünyaya tanıtabilmek. Bu eşsiz doğa dışında da halkın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Köy halkımız oldukça misafirperverdi. Köy halkının yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. İnanılmaz ikramlarda bulundular. Bu da bizi çok mutlu etti. Buradaki çekimlerimizi modacı Fırat Kaplan'ın kıyafetleriyle yaptık. Hem de Batmanlı fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu'ya insanlarımızın biraz önyargısı var. Bunu da kırabilmek adına bu bölgelerimizin ne kadar güvenli olduğunu göstermek istiyoruz. Bu eşsiz doğayı görmek için de tüm halkımızı buraya davet ediyorum" dedi. Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Bahattin Özmen ise "Bugün İstanbul'dan çekim için geldiler. Fotoğraf çekimi yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar misafirperverliğimizi yaptık. Dışarıdan gelen insanlar burada çekim yapıyorlar, çok güzel" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör