Terörsüz Türkiye için tarihi dönemeç! İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Bu zaferin sahibi milletimizdir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yaptığı "Terörsüz Türkiye" çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrıya verdiği güçlü destek, tarihi bir gelişmenin önünü açtı. Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği sözde kongresinde örgütsel yapıyı feshettiğini ve silahlı mücadeleyi sonlandırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

YERLİKAYA: "BU ZAFERİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın fesih açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, Terörsüz Türkiye'de önemli bir evre gerçekleşmiştir" dedi. Terör örgütünün silah bıraktığını ilan etmesini "barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferi" olarak nitelendiren Yerlikaya, "Bu zaferin sahibi milletimizdir, teminatı ise birliğimizdir" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERE RAHMET, GAZİLERE MİNNET

Bakan Yerlikaya konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu tarihi sürece destek veren; dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yâd ediyorum."