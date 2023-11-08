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Giriş Tarihi: 8.11.2023 17:21 Son Güncelleme: 8.11.2023 18:09

Ters şerit dehşeti, kameraya yansıdı

Kocaeli Başiskele İlçesinde meydana gelen ve bir sürücünün ters şeride girmesi nedeniyle yaşanan feci kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Feci kazada anne ve kucağında bulunan 3 aylık bebeği yaşamını yitirdi. 10 kişi ise yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Ters şerit dehşeti, kameraya yansıdı

D-130 Karayolu üzeri Başiskele İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası şu şekilde gelişti. İzmit istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Hüseyin El Said idaresindeki otomobil, Barbaros Mahallesi Karşıyaka Sapağında Salih Erdem Erdoğdu (23) idaresindeki jip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savrulurken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BEBEĞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza esnasında jipte bulunan sürücü yaralanırken diğer araçta bulunan 6'sı çocuk 5'i yetişkin Suriye uyruklu şahıslardan bazıları araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne ve M.S ile kucağında bulunan çocuğunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren M.S'nin cenazesi polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-130 karayolunun İzmit yönü yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlandı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Salih Erdem Erdoğdu idaresindeki jiple Karşıyaka Sapağından D-130 İzmit yönüne ters yöne girdiği ve yaklaşık 100 metre seyrettikten sonra karşı istikamette gelen otomobille çarpışması sonucu yaşandığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ters şerit dehşeti, kameraya yansıdı
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