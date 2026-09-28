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Giriş Tarihi: 28.09.2026 19:17

Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Başakşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Caddesi'nde meydana geldi. Altınşehir istikametine seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü, Yeniyol Sokak durağı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

#İSTANBUL
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Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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