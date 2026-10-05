Terzilerin kullandığı yöntem: Kıyafetleriniz için gardırobunuza alüminyum folyo koyun!

GÜVE VE HAŞERELERİ DOLAPTAN UZAK TUTAN DOĞAL KALKAN

Yünlü, ipekli ve pamuklu dokumalar karanlık dolaplarda güveler için açık bir hedef haline gelir. Folyonun ışığı yansıtan yapısı ve pürüzsüz metallik dokusu, haşerelerin ve güvelerin bu bölgelerde yuvalanmasını zorlaştırır. Folyoyu küçük toplar haline getirip askı diplerine koyarak giysilerinize zarar gelmesini tamamen engelleyebilirsiniz.

Uzun süre kapalı kalan gardırop kapakları, giysiler üzerinde bastırılması zor ağır bir koku bırakır. Alüminyum folyodan yapacağınız küçük bir kasesinin içerisine karbonat ekleyip dolap köşesine yerleştirdiğinizde, folyo ve karbonat ikilisi ortamdaki tüm kötü kokuyu ve rutubet havasını nötralize eder. Kıyafetleriniz daima yeni yıkanmış gibi ferah kalır.