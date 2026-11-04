Tesisatçıların basit sırrı: Giderleri temiz tutmak için bir kaşık yeterli!

Her temizlik yöntemini giderlere uygulamayın!

Gider temizliğinde yapılan en büyük hatalardan biri, farklı temizlik ürünlerini bir arada kullanmak. Özellikle çamaşır suyu, asitli temizleyiciler ve kimyasal lavabo açıcıların karıştırılması tehlikeli gazların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Karbonat ve sirke de kimyasal lavabo açıcılarla birlikte kullanılmamalı. Daha önce kimyasal açıcı dökülmüş bir gidere başka bir temizlik maddesi eklemek yerine ürünün güvenlik talimatlarına uyulmalı.

Ayrıca kaynar su her tesisat için uygun değil. Plastik borulara zarar verme ihtimali nedeniyle boruların malzemesi bilinmiyorsa kaynar su dökmekten kaçınılmalı. Su hiç ilerlemiyorsa veya tıkanıklık sürekli tekrarlıyorsa tesisatçıdan yardım alınmalı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör