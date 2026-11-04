Tesisatçıların basit sırrı: Giderleri temiz tutmak için bir kaşık yeterli!

Özellikle mutfak lavabosunda biriken yağ kalıntılarına karşı bulaşık deterjanı gibi günlük temizlik ürünleri yardımcı olabiliyor. Bir kaşıkla uygulanabilen bu yöntem, düzenli gider bakımının küçük ama pratik bir parçası olabilir.
Gider temizliğinde bir kaşık karbonat yöntemi
Evde gider bakımı denildiğinde akla gelen yöntemlerden biri karbonat kullanımı. Bir yemek kaşığı karbonat, özellikle gider çevresindeki hafif kirlerin ve kötü kokuların giderilmesine yönelik bakım uygulamalarında tercih edilebiliyor.
Lavabo giderlerini tıkayan asıl nedenler neler?
Gider borularında biriken atıkların türü, tıkanıklığın nerede ve nasıl oluştuğunu belirliyor. Mutfak ve banyoda karşılaşılan sorunların nedenleri de birbirinden farklı olabiliyor.
Mutfak lavabosu: Yemek artıkları, yemeklik yağlar ve katılaşan yağ kalıntıları boruların iç yüzeyinde birikebiliyor.
Banyo lavabosu: Saç telleri, sabun artıkları ve kişisel bakım ürünleri giderde birikerek suyun akışını yavaşlatabiliyor.
Duş gideri: Saç ve sabun kalıntılarının birleşmesi zamanla suyun tahliyesini zorlaştırabiliyor.
Özellikle yağların lavaboya dökülmemesi önemli. Yağ, sıcak suyla birlikte borularda ilerlese bile soğuduğunda yeniden katılaşarak daha derin noktalarda birikebiliyor.
Giderleri temiz tutmak için bu alışkanlıkları edinin
Giderlerin tıkanmasını önlemek için karmaşık yöntemlere ihtiyaç yok. Günlük hayatta uygulanabilecek birkaç basit alışkanlık, borularda atık birikmesini azaltabiliyor.
- Süzgeç kullanın: Yemek artıklarının ve saçların gidere ulaşmasını engelleyin.
- Yağları lavaboya dökmeyin: Tava ve tencerelerdeki yağları önce kağıt havluyla alın.
- Gider kapağını temizleyin: Biriken saç ve sabun kalıntılarını düzenli aralıklarla çıkarın.
- Sıcak musluk suyundan yararlanın: Boru malzemesine uygun olduğu sürece sıcak musluk suyuyla durulama yapın.
- Tıkanıklığı bekletmeyin: Su yavaş akmaya başladığında gider kapağını ve erişilebilir bölümleri kontrol edin.
Bu önlemler, giderlerde birikinti oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.
Her temizlik yöntemini giderlere uygulamayın!
Gider temizliğinde yapılan en büyük hatalardan biri, farklı temizlik ürünlerini bir arada kullanmak. Özellikle çamaşır suyu, asitli temizleyiciler ve kimyasal lavabo açıcıların karıştırılması tehlikeli gazların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
Karbonat ve sirke de kimyasal lavabo açıcılarla birlikte kullanılmamalı. Daha önce kimyasal açıcı dökülmüş bir gidere başka bir temizlik maddesi eklemek yerine ürünün güvenlik talimatlarına uyulmalı.
Ayrıca kaynar su her tesisat için uygun değil. Plastik borulara zarar verme ihtimali nedeniyle boruların malzemesi bilinmiyorsa kaynar su dökmekten kaçınılmalı. Su hiç ilerlemiyorsa veya tıkanıklık sürekli tekrarlıyorsa tesisatçıdan yardım alınmalı.