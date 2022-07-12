Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı, neden? Teşkilat dizisinde izleyiciyi şoke eden ayrılık!

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin üstlendiği TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi, 48. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali bölümünde Zehra; görevi gereği Serdar ve diğer ekip arkadaşlarının içinde olduğu oteli havaya uçurmuştu. Bu sahne sonrası Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya diziye veda ederken Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un akıbeti merak konusuydu. İzleyiciler, ''Teşkilat Serdar öldü mü?'' sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama dizinin yapım şirketinden geldi. Peki Serdar öldü mü, yaşıyor mu? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? İşte yapım şirketinin açıklaması…