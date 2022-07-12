Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı, neden? Teşkilat dizisinde izleyiciyi şoke eden ayrılık!

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin üstlendiği TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Teşkilat dizisi, 48. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali bölümünde Zehra; görevi gereği Serdar ve diğer ekip arkadaşlarının içinde olduğu oteli havaya uçurmuştu. Bu sahne sonrası Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya diziye veda ederken Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un akıbeti merak konusuydu. İzleyiciler, ''Teşkilat Serdar öldü mü?'' sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama dizinin yapım şirketinden geldi. Peki Serdar öldü mü, yaşıyor mu? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? İşte yapım şirketinin açıklaması…
TEŞKİLAT SERDAR ÖLDÜ MÜ?
TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Tims&B imzalı Teşkilat dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan dizinin son bölümünde büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlama sonrası Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler ile Hulki karakterini canlandıran Nihat Altınkaya projeye veda etmişti.
Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un akıbeti ise belirsizliğini koruyordu. İzleiyicler tarafından merakla araştırılan ''Teşkilat Serdar öldü mü, yaşıyor mu?'' sorusu Tims&B'nin açıklamasıyla yanıt buldu.
ÇAĞLAR ERTUĞRUL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Teşkilat dizisinin yapım şirketi Tims&B, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Serdar karakterine hayat veren Çağlar ertuğrul'un diziden ayrıldığını duyurdu.
Tims&B, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Teşkilat dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca 'Teşkilat'ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunarız. 'Teşkilat'ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir.'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan dizinin yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı belirtildi.