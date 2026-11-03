Teyzesini öldürüp üzerine kolonya dökerek yakmıştı! Sanıklar hakim karşısında





"SÖZ KONUSU OLAYLA BİR İLGİM YOKTUR"



Tasarlayarak kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme suçlarına azmettirmekle suçlanan Ö.B., mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ö.B. ifadesinde, İnci Çalışkan ile 2019 yılının sonlarında gönül ilişkisi yaşadıklarını, bu ilişkinin 3-4 ay sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Benim yaşanan bu olaylar ile ilgili hiçbir alakam yok. İnci Çalışkan ile 2019'un sonlarında başlayan bir gönül ilişkimiz oldu. Bu ilişki 3-4 ay sürdü. Ben evli olduğunu bilmiyordum, evli olduğunu öğrendiğimde ilişkimizi bitirdim. Birbirimizden birkaç defa borç para alıp verdik. İlişkimiz sonlandıktan sonra 5 sene boyunca İnci Çalışkan ile görüşmedik. Çocuğun benden olduğunu söylediği için arada çocuk hasta diyerek para istiyordu benden. Ben İnci Çalışkan'ın teyzesi olan Binnaz Eriş'i tanımıyorum, tanımadığım birinin evinde ne olup ne olmadığını da bilemem. Söz konusu olayla bir ilgim yoktur. Maktülün ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de onlar gibi mağdurum."



EŞİ GÖNÜL İLİŞKİSİNİ OLAYDAN SONRA ÖĞRENMİŞ



Mahkemede dinlenen İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. ise Ö.B.'yi tanımadığını, eşinin başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu olaydan sonra polis ifadesi sırasında öğrendiğini söyledi.

Binnaz Eriş'i tanıdığını ve evine gidip geldiklerini belirten C.Ç., olay günü belediyedeki işine gittiğini ve yaşananlarla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Eşinin olaydan sonra kendi hesabına gönderdiği parayla ilgili soruya da yanıt veren C.Ç., olaydan önceki günlerde İnci Çalışkan'ın babasının borcu olduğunu söyleyerek aile birikimlerinden para istediğini anlattı. C.Ç., aile hesabındaki altınlardan bozdurulmak üzere eşinin hesabına para gönderdiğini, daha sonra farklı bankalardan çektiği paraları da eşine aktardığını belirterek olay günü gönderilen paranın kendilerine ait altınların karşılığı olduğunu söyledi.