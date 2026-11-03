Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Pazarda veya markette tezgahtaki en iri ve en kusursuz görünen ayvalara eliniz gidiyor olabilir. Ancak görünüşe aldanıp alınan ayvalar eve gelindiğinde genelde sert ve kuru çıkar.
Hafif boğumlu, girintili çıkıntılı ve doğal yapılı ayvalar genellikle çok daha yumuşak ve bol suludur. Tezgahta hafif şekilsiz duran ayvalar aslında lokum gibi çıkacaktır.
Ayva dalındayken üzerindeki tüylerin yoğunluğu çok fazladır. Zamanla olgunlaştıkça bu tüyler dökülür. Elinizi sürdüğünüzde tüyleri kolayca dökülen veya kendiliğinden seyrelmiş ayvalar yemeye hazır demektir.
Aynı büyüklükteki iki ayvayı elinize aldığınızda hangisi daha ağır hissettiriyorsa onu tercih etmelisiniz. Ağırlık, meyvenin içindeki su oranının yüksek olduğunu gösteriyor.
Ayvanın sap birleşim yerine dikkatlice bakın. Bu alan hala yeşilse ayva erken toplanmış demektir. Sap çukuru tamamen sarıya dönmüş olanlar çok daha tatlı olacaktır.
Ayvanın alt (çiçek) kısmını burnunuza yaklaştırın. Buram buram tatlı ve hoş bir ayva kokusu geliyorsa o meyve aromasına ulaşmış demektir. Hiç koku alamıyorsanız içi tatsız çıkabilir.
Başparmağınızla ayvanın kabuğuna hafifçe bastırın. Mermer gibi taş sertliğinde olanlar zor çiğneniyor anlamına gelir. Parmağınızın altında hafif bir esneme hissettiren ayvalar ağızda dağılan kıvamda olacağını görürsünüz.
Doğru ayvayı seçtikten sonra evde oda sıcaklığında, serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. Kesildikten sonra kararmaması için üzerine hemen birkaç damla limon sıkmak kararmasını önleyecektir.