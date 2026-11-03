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Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:11

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Ayva alırken genellikle rengine ve dışının kusursuzluğuna bakıp yanılıyoruz. Oysa tezgahlardaki en lezzetli, lokum gibi ve bol sulu ayvalar kendilerini çok farklı detaylarla belli ediyor. Poşete atmadan önce bu işaretler sayesinde bir daha asla tatsız ayva yemeyeceksiniz.

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Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış
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Meyve tezgahında hepsi birbirine benzese de aslında her ayvanın sululuk ve yumuşaklık derecesi kabuğundaki tüylerden sap kısmındaki rengine kadar kendini belli ediyor. Poşete atmadan önce yapacağınız birkaç saniyelik kontrolle sert ve tatsız ayvaları eleyip en lezzetlisini seçebilirsiniz.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Pazarda veya markette tezgahtaki en iri ve en kusursuz görünen ayvalara eliniz gidiyor olabilir. Ancak görünüşe aldanıp alınan ayvalar eve gelindiğinde genelde sert ve kuru çıkar.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Pürüzsüz Olana Aldanmayın!

Tamamen pürüzsüz ve dikey hatlı ayvalar genellikle daha sert, susuz ve boğazı tıkayan cinstendir. Lezzetli ayva arıyorsanız cam gibi pürüzsüz olanlardan biraz uzak durmak gerekir.

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Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Yumuşak ve sulu ayvanın şekli nasıl olur?

Hafif boğumlu, girintili çıkıntılı ve doğal yapılı ayvalar genellikle çok daha yumuşak ve bol suludur. Tezgahta hafif şekilsiz duran ayvalar aslında lokum gibi çıkacaktır.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Kabuktaki tüylerin sırrı

Ayva dalındayken üzerindeki tüylerin yoğunluğu çok fazladır. Zamanla olgunlaştıkça bu tüyler dökülür. Elinizi sürdüğünüzde tüyleri kolayca dökülen veya kendiliğinden seyrelmiş ayvalar yemeye hazır demektir.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Boyutuna değil, ağırlığına bakın!

Aynı büyüklükteki iki ayvayı elinize aldığınızda hangisi daha ağır hissettiriyorsa onu tercih etmelisiniz. Ağırlık, meyvenin içindeki su oranının yüksek olduğunu gösteriyor.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Ayvanın sap çukuru bize ne anlatır?

Ayvanın sap birleşim yerine dikkatlice bakın. Bu alan hala yeşilse ayva erken toplanmış demektir. Sap çukuru tamamen sarıya dönmüş olanlar çok daha tatlı olacaktır.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Kokusu varsa lezzeti tamdır!

Ayvanın alt (çiçek) kısmını burnunuza yaklaştırın. Buram buram tatlı ve hoş bir ayva kokusu geliyorsa o meyve aromasına ulaşmış demektir. Hiç koku alamıyorsanız içi tatsız çıkabilir.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Sertlik testi nasıl yapılır?

Başparmağınızla ayvanın kabuğuna hafifçe bastırın. Mermer gibi taş sertliğinde olanlar zor çiğneniyor anlamına gelir. Parmağınızın altında hafif bir esneme hissettiren ayvalar ağızda dağılan kıvamda olacağını görürsünüz.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Birbirine değdirmeden serin yerde tutun!

Doğru ayvayı seçtikten sonra evde oda sıcaklığında, serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. Kesildikten sonra kararmaması için üzerine hemen birkaç damla limon sıkmak kararmasını önleyecektir.

Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Pazara veya markete gittiğinizde sadece sarı rengine bakmak yerine bu ufak ayrıntılara dikkat ederek bir daha asla sert ve tatsız ayva alma sürprizi yaşamazsınız.

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Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış
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