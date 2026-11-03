Tezgahlarda ayva mevsimi açıldı: Meğer en iyisini seçmek bu kadar kolaymış

Meyve tezgahında hepsi birbirine benzese de aslında her ayvanın sululuk ve yumuşaklık derecesi kabuğundaki tüylerden sap kısmındaki rengine kadar kendini belli ediyor. Poşete atmadan önce yapacağınız birkaç saniyelik kontrolle sert ve tatsız ayvaları eleyip en lezzetlisini seçebilirsiniz.