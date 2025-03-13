TGC’den SABAH’a ‘araştırma haberi övgü’ ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı. SABAH Gazetesi editörü Mustafa Sait Özkan, ödül kazanan isimlerden oldu.

Özkan, 1 Mayıs 2024'te yayınlanan 'Savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini izledi' ve 5 Mayıs 2024 tarihli 'Son Volta' başlıklı haberleriyle 'Araştırma Haberi Övgü' dalında ödüle layık görüldü. Mustafa Sait Özkan, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi ülkemizin saygın kurumlarından böyle bir ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.