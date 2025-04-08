TGC’den SABAH’a araştırma övgü ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 66'ncısını düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Cağaloğlu'ndaki TGC Genel Merkezi'nde yapılan törene, medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

1 Mayıs 2024'te yayımlanan "Savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini izledi" ve 5 Mayıs 2024'te çıkan "Son Volta" başlıklı haberleriyle "Araştırma Haberi Övgü" dalında ödüle layık görülen SABAH muhabiri Mustafa Sait Özkan da ödülünü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Figen Toksü'nün elinden aldı.

Ödülünü alan Özkan törende yaptığı konuşmada, "Meslek hayatımın en mutlu günü diyebilirim" dedi. Özkan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a, yöneticileri Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'a, Sabah Gazetesi Yazı İşleri ekibine ve ödül başvurusunda katkı sunan Arzu Kaya'ya da teşekkürlerini sundu.