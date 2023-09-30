Theo James Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Theo James Dizileri Ve Filmleri Listesi

Theo James, oyunculuğunun yanı sıra müzisyen olarak da Shere Khan adlı bir müzik grubunda basgitar ve vokalistlik yapmaktadır. Theo James'in film ve televizyon dizileri, çeşitli konuları kapsar. Örnek verecek olursak, Uyumsuz film serisi, toplum, kimlik ve özgürlük gibi konuları ele alır. Theo James filmleri ve TV dizileri, vampirler, insanlar ve aşk gibi konuları ele alır. En beğenilen Theo James dizileri ve filmleri listesi içinde Archive filmi, dijitalleşme, kimlik ve hafıza gibi konuları ele alır.

Theo James Filmleri ve TV Dizileri

Theo James, 16 Aralık 1984'te İngiltere'nin High Wycombe kentinde doğmuş bir aktörüdür. En çok Uyumsuz film serisindeki Tobias Eaton rolüyle tanınır. James ayrıca Karanlıklar Ülkesi film serisinde David, The Time Traveler's Wife filminde Henry DeTamble ve Mr. Malcolm's List filminde Christopher Malcolm gibi rollerde oynadı. Theo James filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Uyumsuz (2014): Beş bölüntüye ayrılmış bir toplumda yaşayan bir gencin hikâyesini anlatan bir bilim kurgu filmi.

Beş bölüntüye ayrılmış bir toplumda yaşayan bir gencin hikâyesini anlatan bir bilim kurgu filmi. Kuralsız (2015): Uyumsuz filminin devamı niteliğinde olan bir bilim kurgu filmi.

Uyumsuz filminin devamı niteliğinde olan bir bilim kurgu filmi. Karanlıklar Ülkesi: Uyanış (2012): Vampirler ve insanların arasındaki savaşın anlatıldığı bir aksiyon filmi.

Uyanış (2012): Vampirler ve insanların arasındaki savaşın anlatıldığı bir aksiyon filmi. Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1 (2016): Uyumsuz film serisinin üçüncü filmi.

Yandaş Bölüm 1 (2016): Uyumsuz film serisinin üçüncü filmi. The Benefactor (2015): Bir üniversite öğrencisinin, bir hayırseverin gizemli planına karışmasını anlatan bir gerilim filmi.

Bir üniversite öğrencisinin, bir hayırseverin gizemli planına karışmasını anlatan bir gerilim filmi. Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları (2016): Karanlıklar Ülkesi: Uyanış filminin devamı niteliğinde olan bir aksiyon filmi.

Kan Savaşları (2016): Karanlıklar Ülkesi: Uyanış filminin devamı niteliğinde olan bir aksiyon filmi. London Fields (2018): Bir seri katilin peşine düşen bir kadının hikâyesini anlatan bir gizem filmi.

Bir seri katilin peşine düşen bir kadının hikâyesini anlatan bir gizem filmi. Bedlam (2019): Bir suçlu psikiyatri hastanesinde yaşanan olayları anlatan bir gerilim filmi.

Bir suçlu psikiyatri hastanesinde yaşanan olayları anlatan bir gerilim filmi. The Time Traveler's Wife (2022): Bir adamın zamanda yolculuk yapabilme yeteneğinin anlatıldığı bir romantik drama filmi.

Bir adamın zamanda yolculuk yapabilme yeteneğinin anlatıldığı bir romantik drama filmi. Mr. Malcolm's List (2022): Bir kadına evlenme teklif eden bir adamın, onun geçmişiyle ilgili bir sırrı öğrenmesini anlatan bir romantik komedi filmi.

Bir kadına evlenme teklif eden bir adamın, onun geçmişiyle ilgili bir sırrı öğrenmesini anlatan bir romantik komedi filmi. Archive (2022): Bir adamın, bir sanatçının çalışmalarının dijital bir kopyasını oluşturmasını anlatan bir bilim kurgu filmi.

Bir adamın, bir sanatçının çalışmalarının dijital bir kopyasını oluşturmasını anlatan bir bilim kurgu filmi. The Secret Scripture (2016): Bu drama filmi, Theo James'ı doktor olarak canlandırır ve hastalarının hikâyelerini keşfederken geçmişi sorgulayan bir rahibe ile ilgilidir.

En Beğenilen Theo James Dizileri Ve Filmleri Listesi

Theo James, yetenekli bir aktör ve müzisyendir. Ayrıca hayvan hakları ve çevre konularında aktiftir ve olumlu bir etki bırakan bir kişidir. James, oyunculuk kariyerine 2010 yılında başladı ve televizyon dizileri Bedlam ve Golden Boy'da rol aldı. 2014 yılında, Uyumsuz film serisinin ilk filminde Tobias Eaton rolüyle çıkışını yaptı. James, bu roliyle dünya çapında tanındı ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Theo James TV Dizilerini şu şekilde sıralayabiliriz: