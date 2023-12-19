THY Kıbrıs’ta hedef büyüttü! Ercan Havalimanı’nda pist büyüdü

Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olan ve 5 ay önce yeni terminal binasının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ercan Havalimanı'nda THY'nin geniş gövdeli uçak sayısı ve seferleri artırmasıyla birlikte yolcu sayısı da arttı.
KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hayali olan havalimanında pistin büyümesi ve THY'nin geniş gövdeli uçak seferlerini arttırması ile birlikte yolcu sayımız arttı" dedi.
KKTC'de bulunan Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve 3 bin metreye çıkarılan pistin açılışını 20 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen havalimanının 2 bin 800 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye, genişliği ise 45 metre ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait olacak şekilde yapıldı. THY'nin sefer sayılarını ve geniş gövdeli uçak sayısını arttırmasıyla birlikte yolcu sayısı da yüzde 16 oranında artış gösterdi. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, günde 40 uçağın iniş yaptığını belirterek, "Lefkoşa tarihi bir kent. Tarihi surlar, doğası, mimarisi ve denizi ile birlikte dünyanın en güzel yerlerinden. Selimiye camisi, Karpaz bölgesi, Girne kesinlikle görülmesi gereken yerler. Burası sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan havalimanı. Erdoğan'ın da desteğiyle hummalı çalışmalarla 20 Temmuz'da yeni terminalimizin açılışını yaptık. THY'nin geniş gövdeli körüklü uçak sayısını arttırması ve özel fiyat uygulaması ile birlikte yolcu sayımız da arttı. Yıllık 800 bin yolcu kapasitesi 10 milyona çıkarıldı" dedi.
THY LOKOMOTİF OLDU KKTC
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise şunları söyledi: "Yeni terminal, uzatılan pist, geniş gövdeli uçak, ilave seferler, bilet fiyatlarının uygunluğu turizme olumlu yansıdı. THY, bu dev yatırımı destekleyerek lokomotif oldu. Mevcut yatak sayımızda da ciddi artış oldu. Bakanlığımız ve üniversitelerin işbirliği ile doğal güzelliklerimiz ve tarihi zenginliğimizi anlatmaya çalışıyoruz"