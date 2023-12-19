THY Kıbrıs’ta hedef büyüttü! Ercan Havalimanı’nda pist büyüdü

Kıbrıs adasının en büyük havalimanı olan ve 5 ay önce yeni terminal binasının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ercan Havalimanı'nda THY'nin geniş gövdeli uçak sayısı ve seferleri artırmasıyla birlikte yolcu sayısı da arttı.

KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hayali olan havalimanında pistin büyümesi ve THY'nin geniş gövdeli uçak seferlerini arttırması ile birlikte yolcu sayımız arttı" dedi.