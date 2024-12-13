THY uçağında taşkınlık çıkarmıştı! O yolcu kara listeye alındı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan uçakta alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu taşkınlık çıkardı.
Business Class'ta oturan A.Ö. isimli yolcu, alkolü fazla kaçırınca diğer yolculara rahatsızlık vermeye başladı. Kabin ekibi ise A.Ö.'ye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı.
YOLCUYU VE KABİN EKİBİNİ TEHDİT ETTİ
Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen A.Ö., uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti.
Kontrol edilemeyen A.Ö., kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.
TEHDİTLER SAVURDU: TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM, SEN KİMSİN?
Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde A.Ö.'nün başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye'yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurduğu anlar ve kabin ekibinin A.Ö.'yü sakinleştirme çabası yer alıyor.
KARA LİSTEYE ALINDI
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçakta taşkınlık çıkaran yolcunun kara listeye alındığını bildirdi.
Üstün paylaşımında, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.