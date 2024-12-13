THY uçağında taşkınlık çıkarmıştı! O yolcu kara listeye alındı

TEHDİTLER SAVURDU: TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM, SEN KİMSİN?

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde A.Ö.'nün başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye'yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurduğu anlar ve kabin ekibinin A.Ö.'yü sakinleştirme çabası yer alıyor.