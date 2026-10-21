THY yer hizmetlerinde ilk 100 arasında

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Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Ground Services (TGS), 2025 net satış gelirleriyle Fortune 500 Türkiye listesinde 13 basamak yükselerek 96'ncı sıraya yerleşti. Şirket, 40 milyar liraya yaklaşan net satış geliriyle ilk 100 şirket arasına girmeyi başardı. Türkiye genelinde 10 havalimanında 20 bini aşkın çalışanı ve 10 binden fazla ekipmanıyla yer hizmetleri sunan TGS'nin Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, başarının operasyonel yetkinlik ve emniyet odaklı vizyonun göstergesi olduğunu belirterek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. AA