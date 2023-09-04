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Giriş Tarihi: 4.9.2023 19:04 Son Güncelleme: 4.9.2023 19:10

THY'den 'Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na bir haftalık tatil hediye edileceğini duyurdu.

AA
THY’den ’Filenin Sultanları’na şampiyonluk hediyesi

THY Basın Müşaviri Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları"na THY'den bir davet yapıldığını belirtti.

Türk bayrağını gururla taşıyan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 haftalık tatil hediye ettiklerini kaydeden Üstün, "Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor, bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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THY'den 'Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi
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