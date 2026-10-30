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Giriş Tarihi: 30.10.2026 19:33

THY'den Karadağ için vize uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), 1 Kasım'dan itibaren Karadağ'a seyahat edecek bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarını Sechengen vizesine sahip olmaları konusunda uyardı.

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DHA
THY’den Karadağ için vize uyarısı
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Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasına uyum kapsamında 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), yolcularına yönelik bir uyarıda bulundu.

Havayolu şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ'ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #AVRUPA BİRLİĞİ #KARADAĞ #THY
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THY'den Karadağ için vize uyarısı
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