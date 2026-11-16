Tıbbın ‘umutsuz’ dediği Elanur, devlet hastanesinde beyne uygulanan damar köprüsüyle şifa buldu!

Trabzon'da yaşayan 1 çocuk annesi 32 yaşındaki Elanur Ertuğral'ın hayatı, 5 yıl önce başlayan bayılma ve kasılma nöbetleriyle kabusa döndü. Beyindeki ana damarların ilerleyici şekilde daralması veya tıkanmasıyla ortaya çıkan nadir beyin damar hastalığı Moyamoya teşhisi konulan genç kadın, zamanla sağ tarafında felç gelişmesi nedeniyle günlük yaşamını sürdüremez hale geldi.

UMUDUNU KAYBETMEDİ

Hastalığı nedeniyle hemen hemen her gün nöbet geçiren Ertuğral, tedavi için başvurduğu hastanelerde ameliyat edilemeyeceği yanıtını aldı. Yaklaşık 3 yıl boyunca sağlık durumu giderek kötüleşen genç kadın, hem kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hem de kızına bakamaz hale geldi. Yaşadığı zorlu sürecin ardından bir akşam yeniden nöbet geçirerek felç yaşayan Ertuğral, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Cihat Karagöz ile irtibata geçildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı alındı.

BEYİN DOKULARININ BESLENMESİ SAĞLANDI

Uzman Dr. Cihat Karagöz tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şakak bölgesindeki kas dokusunda bulunan damarlar beyne ulaştırıldı. Böylece kan akışı yetersiz kalan beyin dokularının yeniden beslenmesi sağlandı. Başarılı geçen ameliyatın ardından kısa sürede ayağa kalkan Ertuğral, yeniden yürümeye ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

"ARTIK KIZIMA KENDİM BAKABİLİYORUM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Elanur Ertuğral, "Eşim vefat ettikten sonra, yaklaşık 5 yıl önce bayılmalarım başladı. Vücudumun sağ tarafında kasılmalar oluyordu. Birçok hastaneye gittik ancak sonuç alamadık. En son Cihat hocamıza başvurduk. Allah razı olsun, o akşam ameliyatı kendisinin yapabileceğini söyledi. Ameliyat oldum. Ertesi gün doktorumuz geldi, dikişlerime baktı ve beni yürüttü. Önceden çok sık nöbet geçiriyordum. Sağ kolumu ve bacağımı kullanamıyordum. Şimdi artık nöbet geçirmiyorum, vücudumu rahatça kullanabiliyorum. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Devlet hastanesinde doktorumuz sayesinde yeniden hayata tutundum. Kızıma bakabiliyor, kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.